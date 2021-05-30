 

Ученые рассказали о пользе раннего пробуждения

30.05.2021, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режим сна очень влияет на риск депрессии, утверждают американские ученые, которые провели исследование в огромной фокус-группе из 840 тысяч человек.

Специалисты сравнивали время, когда люди ложились в постель и вставали с тем, насколько часто у них возникало депрессивное состояние. При равной продолжительности сна, если человек засыпал в 12 ночи, а не в час, риск депрессии снижался на 23%.

Еще лучшим оказался результат у тех, кто ежедневно засыпает в 23 часа. У них риски впадения в депрессию снижались сразу на 40%. Ученые напоминают, что здоровый сон у каждого человека напрямую связан с правильным выбором для отдыха времени суток. Поэтому так важен режим дня для нашего здоровья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Умер звезда сериала “Лаверна и Ширли” Лэндер

01.09 / Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион

02.05 / Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства

29.12 / Резников рассказал, сколько украинцев на временно оккупированных территориях получили паспорта РФ

25.07 / Арестованы трое участников межнациональной драки в Москве

12.10 / Гривна продолжила дорожать к доллару

04.09 / НАТО созывает заседание, чтобы обсудить отравление Навального

15.12 / Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

21.07 / Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов

13.07 / Нефть подешевела на ожиданиях по добыче

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика