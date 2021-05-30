Ученые рассказали о пользе раннего пробуждения

Режим сна очень влияет на риск депрессии, утверждают американские ученые, которые провели исследование в огромной фокус-группе из 840 тысяч человек.

Специалисты сравнивали время, когда люди ложились в постель и вставали с тем, насколько часто у них возникало депрессивное состояние. При равной продолжительности сна, если человек засыпал в 12 ночи, а не в час, риск депрессии снижался на 23%.

Еще лучшим оказался результат у тех, кто ежедневно засыпает в 23 часа. У них риски впадения в депрессию снижались сразу на 40%. Ученые напоминают, что здоровый сон у каждого человека напрямую связан с правильным выбором для отдыха времени суток. Поэтому так важен режим дня для нашего здоровья.