В США двухлетняя девочка стала членом клуба для людей с самым высоким IQ в мире. Сейчас она учит испанский язык

IQ-тест Квест показал 146 баллов, в то время как в США средний показатель – 100. Мать Кеши Сукхит Атвал отметила отличную память дочери. Примерно в 17–18 месяцев она знала весь алфавит, числа, цвета и формы.

Квест может сказать названия всех 50 штатов США, отличить их по форме и расположению на карте. Сейчас она изучает испанский язык, знает более 50 знаков на языке жестов, умеет считать до 100, может определять элементы периодической таблицы Менделеева по символам и учится читать.

Девочка всегда показывала склонность исследовать свое окружение и задавать вопрос “почему”. Если Квест чего-то не знает, она хочет знать, что это такое и как это работает, прокомментировал CNN ее отец Девон Квест.

Контекст:

Другим самым молодым участником Mensa стал 29-месячный британец Адам Кирби, его IQ-тест показал 141 балл, писало издание Mirror. Кирби приучил себя к горшку после того, как прочитал книгу на эту тему, когда ему был год. Он знал таблицу умножения и планеты Солнечной системы.

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