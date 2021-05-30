Лигу чемпионов УЕФА выиграл “Челси”, в финале играл украинец Зинченко
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Поединок проходил на стадионе “Драгау” в Порту и завершился минимальной победой “Челси” 1:0.
Единственный мяч забил на 42-й минуте 21-летний нападающий лондонцев Кай Хаверц, он немец.
В составе “Манчестер Сити” весь поединок отыграл украинец Александр Зинченко.
Сайт УЕФА уточняет, что для манкунианцев финал был первым в Еврокубках за последние 51 год. Они его проиграли.
“Челси” второй раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, первый был в 2012 году. Еще раз лондонский клуб играл в финале (2008).
Издание “ГОРДОН” вело текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов.
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Видео: footballua.tv
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