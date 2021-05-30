В Афганистане на бомбе подорвался автобус с преподавателями и студентами. Погибли несколько человек
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Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан сказал, что автобус взорвался в Чарикаре, административном центре провинции Парван. Представитель полиции провинции Каписа Шаек Шореш сказал, что бомбу взорвали дистанционно.
По крайней мере двое погибших были преподавателями университета Аль-Берони. Взрыв ранил декана университета и нескольких студентов.
Афганское агентство TOLOnews сообщило, о четырех погибших и 13 раненых. Главный врач больницы Парвана доктор Кассем Сангин сказал, что трое раненых были в критическом состоянии.
Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Контекст:
В Афганистане резко возрос градус насилия после того, как в прошлом месяце Вашингтон объявил о планах вывести все американские войска из страны к 11 сентября, написало Reuters. Организация Объединенных Наций заявила в апреле, что почти 1800 афганских мирных жителей были убиты или ранены за первые три месяца текущего года во время боев между правительственными силами и представителями “Талибана”.
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