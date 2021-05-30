Во Львове на базе стадиона открыли центр вакцинации от COVID-19

“Стартовали. С 10.00 и до 19.00 сегодня и завтра будет работать центр вакцинации во Львове на стадионе “Арена Львов”… Вакцинацию осуществляют городские бригады коммунальных поликлиник”, – написал он.

По словам чиновника, со следующей недели “при наличии дополнительной вакцины готовы разворачивать такие центры в каждом районе города – в торговых центрах и специально оборудованных местах”.

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В Львовской облгосадминистрации уведомили, что 29 мая в центре вакцинации на стадионе сделали 384 прививки китайской вакциной CoronaVac.

Вакцинацию проводили гражданам, зарегистрированным в приложении “Дія”.

Контекст:

О намерении открыть центры вакцинации населения объявляли в Одессе, Львове и Киеве. В столице центр уже открылся.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 2,9 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.

По состоянию на 29 мая в Украине сделали более 1 млн прививок от коронавируса.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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