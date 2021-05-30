«Правильно говорить “здешний”»: в Институте русского языка утвердили новое название тутового шелкопряда

Экспертная комиссия учёных Института русского языка имени В. В. Виноградова провела орфографическую экспертизу названий видов животных, принятых в российской биологической номенклатуре.

В ходе экспертизы было выявлено более 40 устоявшихся орфографических ошибок, требующих устранения. В число видов, имеющих ошибочное наименование, попало насекомое Bombyx mori, ранее имевшее название “тутовый шелкопряд”.

– Это, конечно же, грубейшая ошибка — правильно говорить “здешний”. Учитывая ареал обитания насекомого, вернее было бы называть его и вовсе “тамошним шелкопрядом”, но наша комиссия решила не вмешиваться столь кардинально. Нельзя сказать, что мы удивлены: люди без гуманитарного образования склонны допускать подобные глупости в своей речи, а затем повторять их на письме. Будем надеяться, что впредь и простые люди, и, тем более, именитые учёные будут использовать исключительно правильные, утверждённые наименования, — заявил член орфографической комиссии Института русского языка им. В. В. Виноградова доктор филологических наук Антон Герасимов.

В результате деятельности комиссии было совершено несколько иных изменений заслуживающих внимания: так, евражку отныне следует называть евразийкой, а тупорылый крокодил был переименован в крокодилового тупорыла для устранения стилистического несоответствия. С полным списком исправленных названий видов животных можно ознакомиться на сайте РАН.

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