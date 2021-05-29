Экс-советник президента США о самом пугающем в ситуации с Россией и Белоруссией

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что настоящий союз между Москвой и Минском возникнет тогда, когда на белорусских границах будут стоять российские войска. По его словам, такое развитие событий вполне реально.

По мнению экс-советника главы Белого дома, реакция Евросоюза на экстренную посадку в Белоруссии самолёта с “экстремистом” Романом Протасевичем на борту может ускорить создание военного союза двух стран. Болтон отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко может пригласить российские войска для того, чтобы сохранить своё положение.

Бывший советник президента заявил, что западные страны, реагируя на действия белорусских властей, занимаются «показной добродетелью», так как не предпринимают никаких решительных действий. По его мнению, жители США и европейских стран, которых возмутил перехват самолёта, должны мыслить «более крупными категориями». Потому что это «похищение», по словам Болтона, имеет глобальный смысл для белорусского народа, который пытаются склонить «в сторону Русского мира».