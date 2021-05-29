 

Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи

29.05.2021, 23:28, Новости дня
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В Сочи во время массовой драки открыли стрельбу, предположительно, из охолощенного оружия, информирует главк МВД по Краснодарскому краю.

Прибывшая на место полиция выяснила, что «в ходе возникшего дорожного конфликта неустановленное лицо произвело несколько выстрелов». По предварительной информации, стреляли «из охолощенного оружия». Участники конфликта найдены и доставлены в полицию, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, «оружие изъято на экспертизу».

На появившемся в интернете видео один из мужчин держит в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, а другому удается вырвать его. Рядом происходит потасовка. В драке приняли участие около десяти мужчин, передает РИА «Новости».

«В какой-то момент один из участников достал автомат, начал им размахивать, стрелять и бить оппонентов. После этого он скрылся с места ЧП», – передает РЕН ТВ.



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