У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.

Как сообщил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».

Напомним, Мельник заявил, что РФ «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.