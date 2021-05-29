 

У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена

29.05.2021, 23:28, Новости дня
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.

Как сообщил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».

Напомним, Мельник заявил, что РФ «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.



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