МиГ-21 Ливийской национальной армии разбился во время парада

В Бенгази во время военного парада разбился истребитель МиГ-21, погиб пилот, сообщил глава пресс-службы Ливийской национальной армии Халифа аль-Убейди.

Парад прошел на военной базе Бенина. Погиб пилот Джамаль ибн Амер. В пятницу официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявлял, что парад станет крупнейшим в истории Ливии, передает РИА «Новости».