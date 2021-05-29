 

МиГ-21 Ливийской национальной армии разбился во время парада

29.05.2021, 23:28, Новости дня
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В Бенгази во время военного парада разбился истребитель МиГ-21, погиб пилот, сообщил глава пресс-службы Ливийской национальной армии Халифа аль-Убейди.

Парад прошел на военной базе Бенина. Погиб пилот Джамаль ибн Амер. В пятницу официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявлял, что парад станет крупнейшим в истории Ливии, передает РИА «Новости».



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