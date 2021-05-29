Лукашенко взял своего сына Николая на встречу с Путиным

“Еще кадры с неформальной части встречи Путина и Лукашенко. Компанию белорусскому лидеру составил его сын Николай”, – подписало агентство видео.

Путин прокатил Лукашенко на яхте, сообщил телеканал “Дождь”. Российский президент предлагал вместе искупаться в море, но в Сочи, где проходила их встреча, температура воздуха была около 20 °С.

На яхте присутствовал и Николай Лукашенко.

Контекст:

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая длились более пяти часов, рассказали в Кремле. Они обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и “развитии двусторонних связей”.

Лукашенко утверждал, что привез Путину документы по ситуации с самолетом компании Ryanair, после ознакомления с которыми “станет понятно, что там происходит и происходило”.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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