Вакцина Pfizer менее эффективна против “индийского” штамма коронавируса, но все же защищает – ученые

Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer все же защищает от “индийского” варианта, заявил директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании участвовали 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 – одну дозу вакцины AstraZeneca. У получивших две дозы Pfizer в три раза снизилось количество антител против “индийского” варианта по сравнению с обычным вариантом, но их осталось все еще достаточно для защиты от вируса.

Вакцинированные препаратом AstraZeneca продемонстрировали “особенно низкий уровень антител”, нейтрализующих “индийский” штамм коронавируса.

Такое исследование, по словам Шварца, показывает, что “индийский” штамм коронавируса получил частичную устойчивость к антителам.

Контекст:

По данным Всемирной организации здравоохранения, “индийский” штамм коронавируса зафиксирован в более чем в 50 странах.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции, в мире подтвердили почти 170 млн случаев заболевания COVID-19. При этом 3,5 млн человек умерли. Индия находится на втором месте по числу зарегистрированных случаев (27,7 млн заболевших и 332,5 тыс. умерших).

В Украине подтверждали “британский” и “южноафриканский” штаммы коронавируса. Минздрав страны прогнозировал, что “индийский” штамм тоже будет.

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