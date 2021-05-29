 

Обсуждается идея пригласить Путина на встречу “Большой семерки” – Климкин

29.05.2021, 23:02, Новости дня
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“Утром получил звонок из Парижа. И один из моих друзей, а мы как раз обсуждали повестку дня “Большой семерки”, некоторые другие вещи, он говорит: “А ты знаешь, что сейчас звучит идея пригласить Путина на “Большую семерку”! Я говорю: “От кого звучит?” Он говорит: “Там же ж обсуждают”. Я говорю: “Вы совсем обалдели там! Если вы хотите реально приглашать Путина, он реально “на коне”, вы даете ему столько пасов”, – сказал украинский дипломат.

Он считает, что после приглашения на G7 “Путин будет делать то, что он хочет”, и “красные линии” для главы Кремля “никогда” не удастся расставить, что продемонстрировала, в частности, ситуация после войны в Грузии 2008 года.

“Это человек, который формально сейчас не у власти во Франции, – представил своего собеседника Климкин. – Но тем не менее даже такие идеи там крутятся”.

Контекст:

Саммит G7 запланирован с 11-го по 13 июня, он пройдет в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата “Большой восьмерки” в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.

В сентябре саммит так и не состоялся.

Виртуальная встреча лидеров “Большой семерки” состоялась 19 февраля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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