В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о РФ и Белоруссии

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.

Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».

Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.

«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.

«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.

«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.

Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.

«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.