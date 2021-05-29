Netflix решил показать фильмы «Брат» и «Брат 2»

Американский стриминговый сервис Netflix сообщил, что покажет российские фильмы «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.

Фильм «Брат» покажут 1 июня, передает РИА «Новости».

В этот день на платформе также состоится показ второй части, передает ТАСС.

Кинокомпания СТВ, которая занималась производством фильмов, сообщила, что Netflix покажет и другие ее картины.

Напомним, Netflix объявил о старте съемок сериала «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Он станет первым оригинальным российским сериалом американской компании.