Netflix решил показать фильмы «Брат» и «Брат 2»
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Американский стриминговый сервис Netflix сообщил, что покажет российские фильмы «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.
Фильм «Брат» покажут 1 июня, передает РИА «Новости».
В этот день на платформе также состоится показ второй части, передает ТАСС.
Кинокомпания СТВ, которая занималась производством фильмов, сообщила, что Netflix покажет и другие ее картины.
Напомним, Netflix объявил о старте съемок сериала «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Он станет первым оригинальным российским сериалом американской компании.
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