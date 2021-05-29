 

Борис Джонсон тайно женился

29.05.2021, 22:30, Новости дня
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Глава британского правительства Борис Джонсон женился на Кэрри Саймондс, церемония была тайной, сообщают СМИ.

Ожидалось, что Джонсон и Саймондс поженятся летом 2022 года. Sun пишет, что свадьба состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали 30 гостей, включая сына Джонсона и Саймондс Уилфреда. Собор был закрыт на время церемонии, продолжавшейся 1,5 часа, передает РИА «Новости».

Один из сотрудников собора сообщил, что Джонсон «был чрезвычайно счастлив», «выглядел очень хорошо» и «был в очень нарядном костюме». Когда невеста «шла по проходу», Джонсон «не сводил с нее глаз». Они «прочитали клятвы друг другу, а затем поцеловались», при этом «выглядели безумно влюбленными».

Напомним, для Джонсона это уже третий брак. Сын Джонсона и Саймондс Уилфред Лори Николас родился в конце апреля 2020 года. Его назвали в честь предков, а также врачей, которые спасли премьеру жизнь, когда тот заразился коронавирусом.



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