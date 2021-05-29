 

Мнение: Полиции разрешили бить женщин ногой в живот?

29.05.2021, 22:28, Разное
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Старший следователь по особо важным делам РОВД ГСУ СК по Петербургу отказался возбуждать уголовное дело по материалам проверки в отношении полицейского, ударившего 54-летнюю Маргариту Юдину в живот на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

О какой серьезной проверке можно говорить, если до сих пор не установлено даже имя полицейского-садиста? Известно только его имя – Николай.

Правозащитник Динар Идрисов рассказал: «Личность "Коли" не могли установить ни сотрудники 76 отдела полиции, ни их коллеги из Управления собственной безопасности ГУ МВД, параллельно следователи и руководство следственного отдела СК по Центральному району Санкт-Петербурга. Первичный материал проверки стал шариком для своеобразного пинг-понга между указанными правоохранительными ведомствами».

Это что же получается? Полиции чуть ли не официально разрешили бить женщин в живот?

Источник: Ирек Муртазин



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