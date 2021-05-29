Мнение: Баловство эти ваши трубочки



Пластиковый остров в океане

По всему миру пошла борьба с пластиковыми отходами – которые, как внезапно выяснилось, вообще не разлагаются в природе. И поэтому, как пугают экологи, в Мировом океане уже плавают целые острова из… пластиковых трубочек от коктейлей, ватных палочек, одноразовых стаканчиков и прочего подобного дерьма. Причем – будут плавать ВЕЧНО, пока не покроют вообще всю поверхность океанов ровным слоем. Бррр!

В связи с этим мир объявляет решительную борьбу с пластиком, так сказать, “для народных нужд”. В кофейни теперь рекомендуют приходить со своей кружкой (реально, это нынче ТРЕНД), а вице-премьер Абрамченко уже анонсировала скорый законодательный запрет на использование пластиковых трубочек и палочек для чистки ушей. Правда, сразу возникает вопрос – а чем их заменить? Горячие головы предлагают по старинке – вернуться к трубочкам бумажным, а для чистки ушей делать палочки из дерева; но тут сразу возражение – а как же охрана зеленых насаждений? Леса ведь тоже исчезают!

В общем, варианта получается два: или океан, заполненный трубочками и палочками из пластика, или “лысая” планета без лесов. Прямо даже не знаешь, что выбрать…

Самые креативные, правда, нашли выход – в некоторых кафе уже предлагают посетителям сосать коктейли через… макаронину. Это не шутка, это уже такое ноу-хау! Выдают макаронину, говорят “соси!” Экологично, творчески, по-молодежному. Но что-то подсказывает, что сосание через макаронину все же не станет мейнстримом.

Вот сообщение московского канала М24: “

«Гараж» перешел на сторону «зеленых» – кафе при музее современного искусства отказалось от одноразового пластика. Стаканы для напитков на вынос сделаны из бумаги, крышки – из кукурузного крахмала, контейнеры для еды – из сахарного тростника, вместо пластиковых трубочек – безглютеновые макароны. Если прийти со своим стаканом или термосом, можно получить скидку 30% на напитки”.

Я предлагаю более прорывный вариант: перестать пить коктейли через трубочку ВООБЩЕ. В принципе. На мой ретроградный взгляд, трубочки – это вообще баловство. Никогда не понимал, в чем там прикол. Обычно я, даже получая в общепите что-то с “соломинкой”, просто откладываю ее в сторону и пью дедовским манером – через край стакана. Как предки завещали!

Кстати, и в ушах ковыряться палочкой – тоже какой-то нонсенс. Зачем?? Что люди надеются выгрести из собственного уха? Не нужно это, проще надо быть. Если в твоем ухе что-то есть – значит, там ему и место.

Не знал за собой – но я, похоже, природный эколог. Что там Грета Тунберг про коров говорила?

UPD. Добрые наивные люди в комментах вообразили, что пластик попадает в Океан только потому, что какие-то несознательные личности, плавающие на пароходах, кидают свои трубочки от коктейлей прямо в воду. На деле всё, как обычно, малость посложнее. Скажем, куда девался весь мусор из Европы? Его вывозили в третьи страны, в ту же Африку, там устраивали огромные свалки, иногда на берегу, оттуда мусор десятилетиями сползал в океан.

Цитата: “По данным Женевского секретариата, с 1950 года суммарно в странах Европы образовалось около 6,3 млрд тонн пластиковых отходов, из них лишь менее 10% переработано, 12% сожжено, а почти 80% попало на свалки в других странах.

Ежегодно в Европе образуется около 25 млн тонн пластиковых отходов. Это и пластик, который по разным причинам не пошёл на переработку или просто не мог быть переработан. К пластиковым отходам добавляется электронный мусор: сломанная и выброшенная, бывшая в обращении техника и гаджеты. С 2002 по 2015 годы объём вывозимого европейского мусора вырос на колоссальные 413%.

Весь этот мусор поехал на другие континенты — в государства третьего мира, в Африку и Азию. Например, в Малайзию направился многотонный мусорный поток из Европы”.