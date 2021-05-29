Украина может разрешить возвращаться из Турции без ПЦР-тестов на COVID-19 – Минздрав Украины

“Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест”, – пояснил он.

Ляшко отметил, что после изменения Евросоюзом критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина пересмотрит эти критерии в ответ.

“Мы внесли изменения в постановления Кабмина, сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической точки зрения для Украины, Минкультуры и МИД определили страны, где будут зеркальные действия”, – уточнил министр.

Сейчас нет подтвержденной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, которые вакцинированы “не такой вакциной”, подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Правительство Украины в апреле своим постановлением освободило от обязательной самоизоляции после пересечения границы украинцев, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделали не позднее чем за 72 часа до приезда.

Ранее украинцев освобождали от самоизоляции, если ПЦР-исследование они сделали не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

При отсутствии такого теста гражданин Украины должен установить приложение “Вдома” и отправиться на 14-дневную самоизоляцию. Досрочно завершить самоизоляцию можно в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.

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