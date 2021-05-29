В ДР Конго произошло более 60 землетрясений за день. Толчки зафиксировали возле вулкана Ньирагонго

Вулкан находится примерно в 15 километрах от Гомы. Ученые сообщили, что кратер вулкана продолжает разрушаться. Это способствует землетрясениям и выбросам пепла, которые можно увидеть из Гомы.

Подземные толчки ощущали в столице соседней Руанды Кигали, более чем в 100 км от вулкана в национальном парке Вирунга.

Представитель правительства провинции сказал, что около 400 тыс. человек покинули Гому. Всего, по официальным данным, там проживает 670 тыс. жителей.

Власти предупредили о возможном втором извержении вулкана. Население предупредили, что землетрясения могут вызвать извержения лавы из трещины в озере Киву. Это может привести к выбросам токсичных газов.

Контекст:

Вулкан Ньирагонго начал извергаться 22 мая. Он расположен в нескольких километрах от района Рубаву в Руанде. В результате извержения погибли не менее 31 человек, сообщил CNN.

Последний раз он извергался в январе 2002 года. Тогда стихия унесла жизни 250 человек, 120 тыс. остались без крова. Наблюдающие за вулканом исследователи обеспокоены тем, что вулканическая активность, которая наблюдалась в течение последних пяти лет, схожа с той, что предшествовала извержениям в 1977-м и 2002 годах.

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