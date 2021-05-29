Ляшко сказал, когда будут первые результаты разработки украинской вакцины от COVID-19

По сведениям главы Минздрава, отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии имени Александра Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги.

Ляшко не знает, когда компания “Диапроф-Мед” предъявит результаты.

“Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии – это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом”, – подчеркнул министр.

Контекст:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 20 октября прошлого года представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов отмечал, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

В конце марта 2021 года Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата, поскольку неизвестно, как будет финализирован концепт. Позднее он допустил, что минимум три больших украинских завода способны производить вакцины против COVID-19.

3 апреля Степанов заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но “на это нужно пойти”, поскольку ее разработка является вопросом национальной безопасности.

Зеленский говорил, что готов испытать отечественную вакцину на себе.

Пока в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). С начала кампании в Украине 1 008 859 человек получили первую прививку от коронавируса, завершили вакцинацию (получили две дозы) 123 964 человека.

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