 

Лукашенко умело играет на фобиях Путина – Шендерович

29.05.2021, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом он сказал при обсуждении ситуации с посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, следующего из Афин в Вильнюс.

“Если бы это сделал президент Словакии, Франции, все бы схватились за голову и погнали бы пинками. Потому что это человек, который просто потерял берега и сумасшедший. Сумасшедшего надо немедленно изолировать от рычагов власти. Но [с Лукашенко] совершенно другая логика. Изолировать его некому, и он это знает. За его спиной ядерная Россия. И он очень умело играет на фобиях Владимира Владимировича”, – считает Шендерович.

По словам писателя, Лукашенко “очень психологически точно работает”.

“Он обостряет ситуацию, он делает то же, что делает Путин. Все проиграв в демократической парадигме, в либеральной парадигме, в законной парадигме, он обостряет ситуацию. При этом обострении выясняется, что демократическая логика не работает. Он обострил и выиграл. Потому что то, что он потеряет на полетах “Белавиа” и всем остальном, заплатим мы из нашей казны”, – объяснил Шендерович.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

В связи с инцидентом ряд стран, в том числе Украина, отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси и запретили белорусским бортам залетать на свою территорию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Каспийске

23.01 / Велотренажёр Байдена может стать проблемой безопасности в Белом доме

15.09 / Верховная Рада официально осудила действия белорусских властей

25.12 / Зеленский пообещал призвать на войну с Россией все население Украины

18.09 / Недорогой кроссовер Kia Sonet вышел на рынок

02.02 / Сборные РФ по лыжным видам спорта решили выступать на ЧМ под флагом ОКР

22.01 / Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями

16.01 / Главред регионального портала «Рязань.Лайф» найдена мертвой

02.03 / Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса

31.08 / Военные нашли в Белоруссии тайники оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика