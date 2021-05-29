Лукашенко умело играет на фобиях Путина – Шендерович

Об этом он сказал при обсуждении ситуации с посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, следующего из Афин в Вильнюс.

“Если бы это сделал президент Словакии, Франции, все бы схватились за голову и погнали бы пинками. Потому что это человек, который просто потерял берега и сумасшедший. Сумасшедшего надо немедленно изолировать от рычагов власти. Но [с Лукашенко] совершенно другая логика. Изолировать его некому, и он это знает. За его спиной ядерная Россия. И он очень умело играет на фобиях Владимира Владимировича”, – считает Шендерович.

По словам писателя, Лукашенко “очень психологически точно работает”.

“Он обостряет ситуацию, он делает то же, что делает Путин. Все проиграв в демократической парадигме, в либеральной парадигме, в законной парадигме, он обостряет ситуацию. При этом обострении выясняется, что демократическая логика не работает. Он обострил и выиграл. Потому что то, что он потеряет на полетах “Белавиа” и всем остальном, заплатим мы из нашей казны”, – объяснил Шендерович.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

В связи с инцидентом ряд стран, в том числе Украина, отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси и запретили белорусским бортам залетать на свою территорию.

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