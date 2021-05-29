Пентагон сообщил о неудачном испытании по перехвату баллистической ракеты

Где именно проводились стрельбы, в ведомстве не уточнили, но объявили, что “перехват не был достигнут”.

В испытаниях принимал участие военный корабль, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis.

Баллистическую ракету пытались перехватить залпом двух американских ракет Standard Missile-6.

Reuters отмечает, что агентство по противоракетной обороне регулярно проводит испытательные стрельбы и использование ракет SM-6 было успешным.

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