Пентагон сообщил о неудачном испытании по перехвату баллистической ракеты
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Где именно проводились стрельбы, в ведомстве не уточнили, но объявили, что “перехват не был достигнут”.
В испытаниях принимал участие военный корабль, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis.
Баллистическую ракету пытались перехватить залпом двух американских ракет Standard Missile-6.
Reuters отмечает, что агентство по противоракетной обороне регулярно проводит испытательные стрельбы и использование ракет SM-6 было успешным.
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