 

СМИ: Лукашенко получит от Путина новые щедрые предложения

29.05.2021, 21:44, Разное
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Журналисты уверены: белорусский лидер приехал на переговоры в Сочи за новым пакетом поддержки, однако на этот раз ситуация очень непростая. На данный момент республика находится в воздушной блокаде, Евросоюз не станет предоставлять ей финансовую помощь и, кроме того, страна может оказаться под новыми санкциями.

Придется ли России платить за это? — формулируют свой главный вопрос журналисты.

По словам главы Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, Лукашенко мог приехать в Россию, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным “более глубокую интеграцию”. По мнению эксперта, сначала следует посмотреть, что предпримут страны ЕС и станут ли они экономически душить Белоруссию.

Если это произойдет, интеграция с субъектом в состоянии санкционного удушения извне — это тоже некая проблема, — отметил он.

Однако СМИ не исключают, что белорусская сторона всё-таки получит щедрую поддержку от Кремля. РФ давно уже является крупнейшим кредитором Беларуси — официальный Минск должен Москве более $9 млрд. Эксперты уверены: Лукашенко получит новые щедрые предложения, и речь на переговорах будет идти не только о кредитах.



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