Зачем нам Лукашенко? – Личное мнение

Я прекрасно понимаю, что большинству населения России совершенно плевать, что происходит в Беларуси. А зря — просто поверьте мне, что это нам всем аукнется, и я объясню, чем именно.

Вчера состоялась встреча Путина и Лукашенко. Президент Беларуси привёз чемодан с якобы секретными документами. Президент России предложил искупаться в Чёрном море.



Фото: Н. Губернаторова, МК

Я даже подумала, что если бы Лягсандр Рыгорьевич вдруг утоп, это было бы плохо. Но что ещё хуже, мы для чего-то теряем своих белорусских братьев.

За неделю с момента посадки борта Афины-Вильнюс мне пришло сотни писем. Цитировать их не буду, чтобы не подставлять людей, но лично у меня волосы дыбом.

Может быть, там пока не 37-й год, но…

Впрочем, я — о другом. О нас с вами. И о наших отношениях с белорусами.

Лукашенко, пытаясь удержать власть жёсткими методами, одновременно прикрывается и типа пророссийской риторикой.

Такая риторика и ответное невнятное молчание из Москвы отворачивают граждан Беларуси от нас.

У белорусов уже есть полное ощущение нашей поддержки их режима, хотя это и не так.

Белорусы смотрят на Лукашенко, слушают его, но не слышат опровержений от нас и отворачиваются. Друг моего врага — мой враг, с этой логикой невозможно бороться молча.

Пытаясь удержаться у власти, Лукашенко тянет и нас за собой. Нас — это не только Путина, но и всех граждан России. Белорусы уже считают нас друзьями Лукашенко.

А Лукашенко, тем временем, не вечен. Сколько там дедушке? Сколько он ещё проживёт? Пусть даже 20 лет, но это всё равно конечная цифра. Большинство из нас увидят конец его режима.

Но будет ли этот конец хорошим для нас?

Нет, потому что уставшие белорусы к тому времени будут относиться к нам, как и украинцы. Что хуже всего, у них будет для этого причина, а мы — а вот мы станем удивляться, чего это вдруг они ненавидят нас?

Чтобы не потерять Беларусь, нашу дружбу, чтобы не разрушить братскую связь между нашими народами, многовековое доверие, я считаю, наша власть просто обязана что-то сделать.

Дать по рогам? Публично высказаться, что мы не поддерживаем деятельность их президента? Дистанцироваться от него? Осудить?

Я не могу заставить Путина делать то, что считаю правильным. Да и не знаю, на самом деле, что нужно делать. Но знаю точно — молчать нельзя.

Если сегодня к власти с большой вероятностью ещё может прийти человек, настроенный дружелюбно к России, то через пару лет народ Беларуси за такого уже точно не проголосует — самый отмороженный «западник» будет им лучше.

А мы, ничего не понимая, вдруг окажемся врагами самого близкого нам народа. Станем удивляться, чего это они вдруг, как на Украине. Мы же их любим, чего они орут против нас?

В Москве должны наконец понять, что даже и очень условная, осторожная поддержка Лукашенко рассорит наши народы навсегда.

Зачем это нам?

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