 

Задержанный после сообщения о минировании рейс вылетел в Симферополь

29.05.2021, 21:32, Новости дня
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Самолет, следовавший рейсом Москва-Симферополь, вылетел из аэропорта Шереметьево после задержки на 50 минут из-за сообщения о «минировании».

Согласно изначальному расписанию, самолет должен был вылететь в 20.00. Позднее время вылета на табло изменилось на 20.50, передает РИА «Новости».

В субботу неизвестный сообщил об угрозе взрыва вылетающего из Шереметьево самолета Москва – Симферополь. Кинологи провели проверку на борту.

Напомним, 16 мая поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве. Кинологи не первый раз проверяют анонимные сообщения о минировании. Поступали также сообщения об угрозе взрыва Ярославского и Киевского вокзалов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о «минировании».



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