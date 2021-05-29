 

Эрдоган анонсировал начало строительства канала в обход Босфора

29.05.2021, 21:32, Новости дня
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Начало строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, запланировано на конец июня, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что проект повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса.

«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала «Стамбул». Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», – сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Как отметил Эрдоган, реализация проекта канал «Стамбул» повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. «Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула», – добавил Эрдоган.

Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.

Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.

О строительстве канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган говорил еще в 2011 году, назвав его одним из крупнейших проектов XXI века. Канал должен значительно уменьшить транспортную нагрузку на пролив Босфор. В марте 2020 года он объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.



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