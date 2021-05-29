Представлен европейский гибрид Jeep Wrangler 4xe

— Третий PHEV в линейке

— 380 лошадиных сил и 637 Нм мощности со значком Trail Rated

После дебюта и успеха на родине, Jeep представил подключаемый гибрид Wrangler в Европе. Wrangler 4xe, отвечающий европейским требованиям, поставляется со значком Trail Rated, что означает, что он будет одинаково хорош в приключениях на бездорожье, как и его аналог с традиционным двигателем.

Питание осуществляется от 2,0-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя, который работает в паре с литий-ионным (никель-марганцево-кобальтовым) аккумулятором на 17 кВтч / 400 В. Подключаемая гибридная система имеет комбинированную мощность 380 лошадиных сил и 637 Нм, и Jeep утверждает, что 4xe Wrangler может разгоняться от 0 до 100 км / ч за 6,4 секунды и почти 50 км в чисто электрическом режиме. В гибридной системе есть обычное рекуперативное торможение, в то время как заявленное внедорожное оборудование Jeep также присутствует.

В стандартную комплектацию входит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач TorqueFlite. Вся продукция отправляется на все четыре колеса через активные постоянно работающие системы по требованию (Selec-Trac или Rock-Trac), оси Dana нового поколения, электрические блокираторы передних и задних мостов Tru-Lok с Trac- Дифференциал повышенного трения Lok и электронное отключение переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Несмотря на сложную гибридную систему, Jeep утверждает, что управлять Wrangler 4xe так же легко, как и стандартной моделью. А зарядка, как утверждается, занимает менее трех часов через систему 7,4 кВт / ч.

Новый подключаемый гибрид Wrangler 4xe доступен в трех комплектациях: Sahara 4xe, Rubicon 4xe и эксклюзивное специальное издание 4xe 80th Anniversary для Европы. Он доступен в 10 вариантах окраски с возможностью выбора конфигурации крыши с откидным верхом, жестким верхом, усиленным откидным верхом и двойным верхом.

Внутри находится 8,4-дюймовый сенсорный экран Uconnect с навигацией и Apple Интеграция CarPlay и Android Auto. Кроме того, приборная панель оснащена семидюймовым TFT-дисплеем с информацией об уровне заряда аккумулятора и дальности действия для водителя, а также аудиосистемой Alpine с девятью динамиками и сабвуфером мощностью 552 Вт.

Что касается безопасности, новый Wrangler 4xe предлагает в стандартной комплектации мониторинг слепых зон с обнаружением перекрестка сзади, камеру заднего вида, ESC с электронным подавлением крена (ERM), помощь при парковке спереди и сзади. Другие дополнительные функции безопасности включают адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении плюс новую камеру, обращенную вперед. Клиенты также получат поддержку по настройке с помощью официальных аксессуаров Mopar.

Jeep не уточнил дату начала продаж нового Wrangler PHEV в Европе и цену, которую он потребует. Но можно было ожидать, что после выхода на европейский рынок Wrangler 4xe вскоре достигнет индийских берегов.