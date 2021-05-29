В Госдуме предложили ограничить скорость YouTube в России 64 кб/с

Депутат Государственной думы Ирина Яровая призвала замедлить скорость загрузки крупнейшего видеохостинга до 64 кб/с.

«Цензура, деструктивный контент и антироссийская пропаганда – всё это стало неотъемлемой частью YouTube в последние годы. Администрация этого ресурса отказывается выполнять требования российского законодательства, при это зарабатывая в нашей стране десятки миллионов долларов. Учитывая, что многие россияне пользуются этим видеохостингом, его полная блокировка представляется преждевременной. Поэтому есть предложение ограничить скорость загрузки данного ресурса для российских пользователей. Мы провели исследование и выяснили, что скорости 64 килобита в секунду более чем достаточно для пользования YouTube. Но для пользователей, у которых там больше миллиона подписчиков мы готовы предоставить отдельные каналы связи со скоростью до 128 килобит. Но каждый случай будет рассматриваться органами власти отдельно», — заявила Яровая.

После заявления Яровой акции компании Google, которой принадлежит YouTube, рухнули на 10 %.

«Россия – это один из крупнейших рынков, и его потеря станет для нас катастрофой. Возможно, руководители низшего звена, которые общались с российскими властями, допустили ошибки, но теперь все переговоры будет вести только топ-менеджмент. Госпожа Яровая может позвонить мне в любое время, я обещаю сделать всё возможное, чтобы как можно скорее решить данный вопрос» заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи.