Эксперт рассказал о простых способах отличить фальшивую купюру от настоящей

Директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко пояснил о простых способах отличить фальшивую купюру от настоящей. Для этого следует обратить внимание на водяные знаки или воспользоваться приложением.

Банк РФ уже выпустил своё собственное приложение, которое помогает любому россиянину обнаружить подделку среди прочих банкнот. В нём присутствуют все необходимые метки и водяные знаки, которые должны быть на купюре. Найти их можно и самостоятельно при достаточном уровне освещения. Несмотря на это, приложение не гарантирует 100% определение подделки. Эксперты рекомендуют проверять подлинность той или иной банкноты только в условиях достаточного освещения и при возможности досконально осмотреть её.

В случае, если установить подлинность не представляется возможным и есть сомнения, то такой купюрой не следует пользоваться. Лучше всего отнести её в банк, где её могут легко проверить. Если же нет сомнений в том, что на руках подделка, то можно вызвать полицию. Необходимо вспомнить как именно купюра была получена или кто её передал. При этом ни в коем случае нельзя пытаться расплатиться поддельными деньгами. В этом случае человек может стать подозреваемым по статье 186 Уголовного кодекса РФ за хранение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, пишет интернет-издание «Слово и Дело».