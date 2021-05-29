 

Модель Ирина Шейк взбудоражила поклонников “горячими” фото в бикини

29.05.2021, 21:08, Разное
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Популярная модель Ирина Шейк разместила на своей странице в Instagram мини-коллаж из трех фото, на которых продемонстрировала свою фигуру в весьма откровенном образе. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Пара опубликованных в микроблоге фото позволяет лицезреть переднюю часть тела позирующей в ванной американской красотки – уроженки Челябинской области России. В качестве наряда Ирина Шейк выбрала черный купальник-бикини минимализированного кроя, позволяющий лицезреть большую часть её бюста и практически полностью оголивший область талии и бедер. Впрочем, для компенсации наготы она все же решила использовать добавочную “экипировку”, покрыв распущенные черные волосы плотной кепкой с козырьком. Третье же фото определенным образом дополняет первые два – на нем модель фотографирует себя уже с другого ракурса и демонстрирует заднюю, полностью обнаженную часть своих нижних округлостей. Вероятно, красавица так и не смогла подобрать подходящих слов для описания своего образа, поэтому сопроводила снимки довольно лаконичной тирадой на английском языке: “Я не сильна в создании подписей”.

Стоит отметить, великолепная фигура знаменитой селебрити не оставила равнодушной многочисленную армию её фанатов. И если некоторые подписчики попросту рассыпались в комплиментах звездной красотке, то большинство поклонников в немом восторге лишь оставили на странице свои эмодзи в виде “сердечек” и “огоньков”. За день же фотоколлаж набрал более 450 тысяч лайков.

Источник: www.instagram.com



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