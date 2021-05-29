Оккупанты на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Шумов – штаб ООС

Отмечается, что на 17.00 в субботу российские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из украинских военных никто не пострадал.

“Неподалеку Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм и ПТРК. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из ПТРК. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник совершил обстрел в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/186808480009535/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

—