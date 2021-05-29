 

Комитет Рады рекомендовал парламентариям отменить выдачу бумажных паспортов

29.05.2021, 21:06, Новости дня
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Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк обосновал необходимость принятия законопроекта коллизией между старыми нормативными правовыми актами и возможностью подделки бумажных документов.

“Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карт. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013–2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро будет нечего выдавать”, – отметил глава ГМС.

По его сведениям, к тому же в 2019–2020 годах открыто почти 17 тыс. производств о подделке бумажных паспортов.

“Те книжки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменят только выдачу новых. Те, кому исполнится 25 и 45 лет, получат новые ID-карты”, – уточнил Соколюк.

Депутаты на заседании комитета предложили добавить в ID-карту дополнительную персональную информацию, в частности группу крови.

Контекст:

Рада 30 марта приравняла цифровые паспорта к обычным. Нардепы приняли закон, позволяющий гражданам Украины беспрепятственно использовать электронный паспорт и е-паспорт для выезда за границу.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении “Дія” с апреля 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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