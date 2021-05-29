 

Во время учений в Болгарии десантники США ошибочно “захватили” мастерскую

29.05.2021, 21:06, Новости дня
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Американские дипломаты извинились за произошедшее и отметили, что проводится расследование инцидента.

Радио отмечает, что инцидент случился 11 мая в мастерской села Чешнегирово в пригороде Пловдива. В помещение ворвались семь американских солдат и наставили оружие на находившихся там людей. Происходившее сняла камера наблюдения.

После обнаружения ошибки десантники покинули объект.

Министр обороны Болгарии Георги Панайотов назвал историю “очевидным недоразумением”. Он рассказал, что союзники выполняли учебную задачу “расчистить территорию”, но вышли за пределы периметра, не проявив насилия и никого не напугав.

Владельцы помещения утверждают, что пожаловались в военную полицию и не получили ответа. В минобороны им пообещали компенсации в случае материального ущерба.

“Европейская правда” отмечает, что мастерская находится рядом с аэродромом, где проводились учения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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