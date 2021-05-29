Во Вьетнаме обнаружили гибрид “британского” и “индийского” штаммов коронавируса

Новый вирус является гибридом “британского” и “индийского” штаммов коронавируса, отметили в минздраве. Появление нового штамма сказалось на росте заболеваемости в стране, которая “растет в геометрической прогрессии”, подчеркнуло издание.

Всего во Вьетнаме зарегистрировали семь штаммов коронавируса: В.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (“британский” вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 (“индийский” вариант).

Контекст:

По информации минздрава Вьетнама на 29 мая, в стране подтвердили 5354 случая заболевания COVID-19. При этом за 29 мая было зарегистрировано 286 новых случаев.

Правительство страны работает над получением 10 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, 20 млн доз вакцины Pfizer и 40 млн доз вакцины “Спутник V”, отметило Reuters. Страна с населением около 98 млн человек на данный момент получила 2,9 млн доз.

ВОЗ сообщила, что “индийский” штамм коронавируса зафиксировали уже более чем в 50 странах. “Британский” штамм подтвержден уже в 149 странах и территориях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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