Климкин о борьбе Украины против “Северного потока – 2”: Эту битву мы проиграли

Речь об этом зашла при обсуждении результатов визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена и его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Помните, что мы слышали после Блинкена? У нас общая позиция относительно “Северного потока”. Где вот эта общая позиция, если сейчас США сознательно не вводят санкции в отношении оператора, который строит “Северный поток”. И здесь на самом деле все очень просто и очень честно, нужно говорить: эту битву мы проиграли”, – сказал украинский дипломат.

Позже он подчеркнул, что проиграна первая “битва”.

“Это не значит, что мы проиграли войну касательно газа, но мы проиграли эту битву. Мы не смогли убедить американцев, что “Северный поток” нужно остановить при любых условиях”, – отметил Климкин.

По его словам, “дипломатия только начинается”, и это будет “самым сложным этапом”.

“Пока что мы боролись против “Северного потока”, за санкции, работали с Конгрессом, с Сенатом, со всеми противниками, со всеми, с кем есть. А сейчас, скорее всего, нам в новой конфигурации придется договариваться об условиях и гарантиях для нас, чтобы мы не перестали быть транзитером, самым надежным транзитером и не стали источником диверсификации, как иногда говорят, какого-то транзита”, – объяснил Климкин.

Он считает, что “американцы своим решением получили место за столом для обсуждения этих условий”.

“Они будут также обсуждать условия относительно “Северного потока” и вообще газового рынка в Европе. То есть договариваться будем в формате Украина – США – ЕС – Германия, скорее всего, Франция где-то будет рядом”, – прогнозирует экс-глава МИД Украины.

Шанс на то, что “Северный поток – 2” не будет достроен, дипломат оценил как незначительный.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства “Северного потока – 2”. Однако 18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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