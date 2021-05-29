 

Мнение: Последние дни Нетаньяху

29.05.2021, 21:02, Разное
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Из Израиля сообщают, что после 11-дневной войны, Лапид и Беннетт договорились сформировать новое правительство Израиля. Без Нетаньяху.
Беннетт должен стать премьер-министром до сентября 2023-го года, а вслед за ним премьером станет Лапид до ноября 2025 года.
Новое правительство должны быть сформировано в течение 10 дней, которые собственно и остаются у Нетаньяху, чтобы этому помешать.
Как видим, надежды Нетаньяху на то, чтобы торпедировать эту коалицию посредством "маленькой победоносной войны против ХАМАС" не оправдались. Война оказалась отнюдь не маленькой и уж совсем не победоносной, и ввиду этого, гарантировать ему продление полномочий не смогла, так как кроме совсем оголтелой пропаганды, крайне трудно выдать произошедшее за победу, чем в числе прочего и пользуются внутриполитические оппоненты Нетаньяху.

Потеря власти может привести Нетаньяху в тюрьму, так как обвинения в коррупции никуда не делись, а желающих засадить его в Израиле хватает.
Так что у Нетаньяху осталось не так уж много времени, чтобы что-то предпринять, дабы остаться у власти. Пока что Нетаньяху истерично обвиняет Беннетта в том, что том вместо "правительства правых", хочет создать в Израиле "правительство левых".

В целом, это еще один возможный отложенный итог 11-дневной войны, которая помимо прочего, пока еще не стала, но может стать жирной завершающей точкой в политической карьере Нетаньяху. И можно не сомневаться, что если Нетаньяху уйдет, ХАМАС и Исламский Джихад безусловно объявят о том, что Нетаньяху уйдет, потому что он проиграл в Газе и не смог добиться там желаемых политических целей.

Источник: Colonel Cassad



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