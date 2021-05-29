Мнение: Число больниц в России, тариф на носилки и запрет ватных палочек

1. Жуткий, на первый взгляд, график снижения числа больниц в современной России. Их уже в 2,5 раза меньше, чем на момент краха советской власти (5300 против 12500). Если сокращение продолжится нынешними темпами, лет через 20 мы вернёмся в царские времена:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_больниц_и_больничных_мест_в_России

Удивительно, но при этом продолжительность жизни в современной России выше, чем в позднем СССР, а система здравоохранения работает гораздо эффективнее.

Согласно элементарной логике, лучше вкладывать средства в создание крупных больниц, где будут все необходимые специалисты и оборудование, чем распылять их на множество небольших заведений, в которых невозможно обеспечить высокое качество обследования и лечения.

Впрочем, малые медицинские заведения в России не исчезли. Появилось множество частных клиник и диагностических центров, которые, как правило, специализируются на каких-то конкретных проблемах со здоровьем. В итоге медучреждения узкого профиля снижают спрос на широкопрофильные больницы.

Поэтому график отражает скорее позитивный процесс. Помимо прочего, он говорит о резко возросшем уровне автомобилизации — теперь из сельской местности стало проще добраться до городской клиники.

Пожалуй, если бы в сталинском СССР массово прокладывали автобаны и постарались бы обеспечить большинству семей достаточный уровень достатка, чтобы иметь личный автомобиль (как в капстранах), то строительство десятка тысяч больниц и вовсе не понадобилось бы.

2. Читатели пишут:

Одно из возможных решений [проблемы с переноской пациентов врачами скорой помощи] — добиться от агрегаторов такси введения тарифа «помощь с носилками при спуске в скорую». На платной основе. По умолчанию эта галочка у таксистов выключена. Если кто-то хочет — может у себя включить, и тогда ему будут приходить такого рода заказы. Времени это много не занимает, но требует физической силы.

В такси Максим такая возможность есть (тариф “разнорабочий” за 400 рублей). Но, во-первых, это не совсем то — ибо сразу за час работы 400 рублей, а тут час и близко не нужно. Во-вторых, такси Максим умирает (по крайней мере в Москве). А в Яндекс/Ситимобил/Gett/Таксовичкофф — такой опции нет. Т.е. возможен сценарий — кому-то остро нужны рабочие руки снести вниз больного в cкорую. И есть деньги. Рядом ездят таксисты без заказов, готовые выполнить такую работу. Им нужны деньги. Нужна лишь кнопка в приложении, которая бы их сводила друг с другом.

3. В России хотят запретить ватные палочки:

https://lenta.ru/news/2021/05/28/plastik/

Многие россияне неправильно пользуются ватными палочками для ушей, и это может привести к травмированию слухового аппарата и барабанной перепонки. Об этом «Газете.Ru» сообщил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, который поддержал идею правительства законодательно запретить использование пластиковых ватных палочек.

По его словам, ЛОР-врачи обычно не рекомендуют пациентам использовать такие средства для ушей. «Очень мало людей, которые умеют безопасно пользоваться ватными палочками, и это даже не вопрос образования. Вы не представляете, что, кроме ватных палочек, они туда засовывают: спички, карандаши, скрепки и все, что угодно», — сказал медик.

Он отметил, что гигиену ушной полости лучше проводить без специальных приспособлений, например, прочищать ушную раковину в душе пальцем без длинных ногтей. «Вообще уши чистить особенно не требуется, так как сера образуется в конце слухового прохода, и она сама вытекает из наружного уха», — добавил он, отметив, что раз в год можно ходить к отоларинологу на чистку ушей, если в них накопилась сера из-за наушников и беруш.

Ранее вице-премьер правительства Виктория Абрамченко рассказала, что в России планируется запретить использование пластиковых палочек, ватных палочек и одноразовой посуды. Соответствующие поправки в закон могут быть внесены на рассмотрение Госдумы этой осенью.

Конечно, в данном случае речь идёт не столько о защите здоровья россиян напрямую, сколько о защите природы и экологии.

Однако если говорить именно об эффекте на здоровье, то можно вспомнить немало бытовых вещей и привычек, которые куда вреднее ватных палочек. И это не только крепкий алкоголь, сигареты и сладкие напитки, о пагубном влиянии которых на российскую нацию уже никто особенно и не спорит.

Например, большой вред приносят длительный загар и неумеренное принятие горячих ванн (стареет кожа и страдает кровеносная система, увеличивается риск рака и возникновения проблем с сосудами).

Значит ли это, что в домах пора запрещать ванны и массово переделывать их в души? Здоровье россиян от этого, пожалуй, только выиграло бы (да и расход воды здорово сократился бы). Тот же вопрос касается соляриев, а также применения открытых купальников, типа бикини: в тёплую и несолнечную погоду от них особого вреда нет, однако долгое пребывание в них на палящем солнце или на холодном ветру чревато неприятными проблемами.