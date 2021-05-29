Она победила! – Личное мнение

Анастасия Макеева, наконец-то, сочеталась браком со своим компактным гастарбайтером.



Фото: Соцсети

Пришла баба к успеху: победила соперницу в войне за «любимого мущщину» и сама вышла за него замуж. В настоящей, между прочим, фате.

Победила.

А дальше-то что? Что ждёт Настю?

Об этом Макеева не подумала, как не думают и многие женщины, ослеплённые целью заполучить мужика.

Макеева уже выставила себя посмешищем, когда дала конюху, а после нарядила его во фрак и усадила на коня. Настя, твой конюх никогда не станет графом, как бы ты его ни отмывала, по каким бы мероприятиям за собой ни таскала, сколько бы слов любви, адресованных ему, ни надристала у себя в Инстаграме.

С этой жестокой правдой ты, Настя, опьянённая сегодня чувством победы его бывшей женой, скоро столкнёшься лицом к лицу. И против неё ты не выстоишь.

Твой брак с гастарбайтером очень скоро закончится, а вот пятно на твоей репутации останется навсегда.

Раньше в глазах общественности ты была сериальной актрисой. Теперь ты — та, которая дала гастарбайтеру. И не просто дала, но ещё и вышла за него замуж.Ничего не имею против людей труда. Но замуж-то зачем за них выходить?

А вы, мои крольчатки, не вздумайте мне тут лицемерить в комментариях, бить себя кулаком в грудь и орать: «А, может, он человек хороший!»

Ничего не имею против хороший людей, но повторю: замуж-то зачем за них выходить, если они месят цемент у тебя на даче?

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