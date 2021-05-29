Мнение: Письмо: “Послали дважды”

Очень много писем вчера и сегодня пришло про расставания.

Мы вчера попытались более сложные случаи “послали – иди” рассмотреть, но начнем с самого простого.

Вот в этом письме автор пишет, что чувствует себя так, будто ее послали дважды.

Я насчитала больше раз.

То есть никакого “послали – иди” у нее не получилось, хотя она вроде бы старалась.

Давайте вместе посмотрим, почему.

boudeuse

Добрый день, Эволюция!

Спасибо большое за Ваш труд и блог!

Я прочитала Ваш вчерашний пост про экологичное расставание, и очень надеюсь, что мой вариант «послали-иди» мог бы подойти для разбора.

Предистория вкратце.

Год мы были любовниками. Расстались ужасно неэкологично (упреки, скалки, щипцы). Был камбэк спустя 4 месяца, который я из жадности не довела до конца. Сказала, что вернуться в тот же формат не смогу, но предложений не дождалась. Отношения возобновили и он разошелся с матерью своих детей (ничего мне не обещая).

(Здесь сразу у автора очень плохое “мы”. Она щипцевала “другой формат”, но считает, что они с мужчиной друг друга щипцевали и оба были неэкологичны. Хотя он оборонялся от нее. И далее она кровожадно жалеет, что не “довела камбэк до конца”, не выдавила клещами из мужчины брак)

Прошло 10 месяцев. В последний он месяц подавал сигналы, которых я, к сожалению, не увидела вовремя.

(Она “звоночки” сигналами называет. Увидела бы сигналы и защитила бы свои границы)

И три недели назад меня послали. Мужчина сказал, что в выходные, которые мы планировали провести вместе, он думает уехать куда нибудь, уединиться, чтобы подумать.

(Здесь ее привычное плохое мы, против которого мужчина наконец-то восстал. Наверное “сигналы” таким как автор нужны, чтобы заметить, что второй уже не хочет быть товарным вагоном, который тащит их паровоз)

Я ответила, что мне грустно, что он в таком состоянии, но что я уважаю его желание побыть одному.

(Вот ее послали первый раз в письме, а в реальности скорее всего не первый. “Сигналы” – это были его вежливые мольбы, чтобы она оставила его в покое. Но пусть будет раз. Он ее послал, и ей кажется, что она сделала “послали – иди”. На самом деле она открыла свое решето и стала объяснять ему, что ей очень грустно, что она считает его состояние очень плохим, что она уважает его желание, хотя могла бы и не уважать, и это все она ему описывает. Невозможно донести рапанам, что согласиться – это одно, а рассказать, что они согласны и что они при этом чувствуют – совсем другое. Понимаете, друзья, что объяснение, что вы уважаете чью-то волю – это откровенное неуважение к этой воле? Расскажите почему автору, которая привыкла рефлексировать вслух)

Он ответил: «Ты очень добрая. Мой мозг не прекращает работать с момента моего ухода от бывшей, я так и не смог сфокусироваться на себе, мы можем поговорить об этом, но я должен побыть один, по-настоящему, я пытаюсь найти способ, ты очень умна, я знаю, что ты увидела, что мысли мои не здесь.. »

Я ответила: «Да, я почувствовала. Если ты нуждаешься в этом, я уважаю твое желание.»

(Здесь он послал ее второй раз. Она стоит над ним с щипцами и он объясняет ей, что никак, совсем никак не может быть с ней сейчас, а вот потом… в другой жизни, да. И она опять не может просто согласиться. Она описывает ему, что ей очень не хочется вынимать щипцы из него, но если он нуждается, она попробует. Как ей надо было реагировать на первое послали и как на второе?)

Это было последним, что я ему написала.

Я расстроилась. Но ведь послали – иди.

Моего присутствия не хотят, я понимаю, что это его выбор и его надо уважать.

(Она продолжает это проговаривать, и ему в письме и нам, туда-сюда перекладывает и обсуждает. Что происходит с ее фигурой в это время и почему?)

4 дня спустя, новое сообщение от него:

«Доброе утро! Надеюсь, у тебя все хорошо. Я понимаю, какой вызвал шок, это время, что я провожу наедине с собой на меня очень благоприятно влияет, это без сомнения психологическое, т.к. я знаю, что я не просвещал тебе достаточно времени, но в мыслях моих думал что много …

я понимаю сейчас, что я чувствовал обязательства, которых не хотел больше с моей бывшей, именно это я чувствовал, внезавистмости, хотел я этого или нет.

И меня это отмораживает, это мешает мне разобраться с моими «тараканами», потому что я думаю обо всех, это мешает мне научиться быть одному, действительно одному, мне очень это сложно и я хочу научиться хорошо чувствовать себя наедине с самим собой, с моими мыслями и т.д. Никто кроме меня не сможет этого сделать и я хочу этого достичь. Чем дольше я буду откладывать, тем хуже будет мне и тебе.

Мы можем об этом поговорить, если ты хочешь, мы может также подождать, чтобы время прошло, лимита нет, я хочу чтобы все прошло хорошо, не как в прошлый раз когда мы оба потеряли голову. 😉 Я оставляю тебе возможность ответить мне, когда ты захочешь !!»

(Ее щипцов и раньше было очень много, и при расставании она не смогла вытащить щипцы из него, поэтому он пишет ей длинное объяснение, почему ему никак невозможно продолжать с ней общение. Посылает ее третий раз. Тут бы ей извлечь щипцы наконец-то, но она и не подумает. Как выглядело бы извлечение щипцов?)

Я не ответила ничего. В тот момент, когда я получила это сообщение, я посчитала, что не ответить это в моих границах. Что я не должна переживать, как он отреагирует, ведь меня послали и теперь предлагают попросить поговорить, что бы мне обьяснить почему меня послали.

(Она вроде бы правильно понимает, чего он ей предлагает, но среагировать верно не может. Как думаете, почему?)

Сомнения пришли (что может всё таки надо было что то ответить), когда получила ещё одно сообщение, после 3х недель молчания (к контексту, мы работаем в одном департаменте):

«Надеюсь, у тебя всё хорошо, несмотря ни на что. Я просто хотел тебя предупредить, что я почистил мой фэйсбук и оставил в друзьях только членов семьи и близких друзей. Мне сказали на работе про одну публикацию, которую я написал и мне не понравилось, что её распространили, у меня могли бы быть проблемы. Очевидно, что я полностью тебе доверяю и я знаю, что это не ты, но в тоже время, удалить тебя с фэйсбука поможет облегчить мои отношения с бывшей, я хочу лучшего для детей и я делаю всё что могу, я измучен напряжением уже год как.Сейчас не самый лучший период и я «покупаю спокойствие», я знаю. У меня остались некоторые твои вещи, я могу тебе положить на балкон, пока ты будешь на работе. И у нас будет возможность поговорить может быть в ближайшие месяцы, по поводу моего решения, если ты этого хочешь …»

(Щипцов от нее и раньше было очень много, целый год он измучен напряжением и наконец-то немного вырвался, но она и сейчас не вынимает щипцы. Продолжает держать их у него в печенке, надеясь на его камбэк, а он пытается избавиться от этого ощущения, блокируя ее везде и посылая ее в четвертый раз)

Эволюция, как правильно поступить, чтобы не было щипцов и не чувствовать себя мерзко потом? Ощущение, что послали дважды, даже если с моей стороны молчание.

Я не думала отвечать, но после прочтения Вашего вчерашнего поста, у меня возникли сомнения, правильный ли это шаг?

(Автор рапан, но не совсем безнадежна. А у вас будет возможность описать ей верный шаг)

Спасибо Вам большое!

С уважением!

Н.