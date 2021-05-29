В ДР Конго из-за вулканической активности произошло более 60 землетрясений

Более 60 землетрясение произошло в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение суток на фоне извержений вулканов, передает агентство France-Presse со ссылкой на местных сейсмологов.

Согласно данным сейсмологов, землетрясения связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго, передает РИА «Новости».

Уточняется, что несколько дней назад частота и магнитуда землетрясений были еще больше, но в последние 48 часов стали снижаться.

В субботу в ДРК сообщили, что еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), он расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло ранее. Однако позже правительство ДРК опровергло сообщение об извержении вулкана.

Напомним, неделю назад в ДР Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки – Ньирагонго. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило, что более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тыс. остались без крова.

В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тыс. человек остались без крова.