В Москве таксист зарезал человека

Таксист зарезал ножом человека на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник РИА «Новости», инцидент произошел приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции.

«Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение», – сообщили в правоохранительных органах, добавив, что делом занимается СК. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого.