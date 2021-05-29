 

В Москве таксист зарезал человека

29.05.2021, 20:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таксист зарезал ножом человека на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник РИА «Новости», инцидент произошел приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции.

«Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение», – сообщили в правоохранительных органах, добавив, что делом занимается СК. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.04 / Sky News – в мире уже более 3 миллионов человек умерли от COVID-19

21.07 / Палата представителей Конгресса США ужесточила санкции против российских газопроводов

07.03 / Экстрадированные из Чехии украинцы помогали хакерам отмывать деньги – минюст США

07.01 / В Малайзии начали производить дроны из листьев ананаса

28.09 / Азербайджан применил РСЗО «Смерч» против Карабаха

20.08 / Премьер Белоруссии рассказал Мишустину о мерах по стабилизации ситуации

17.01 / Протесты против закона о глобальной безопасности продолжились во Франции

11.08 / Врач пояснил, как избежать второй волны COVID-19

07.02 / “Нафтогаз” упростил процедуру изменения поставщика услуги для получателей льгот и субсидий

26.06 / Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика