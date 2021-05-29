Ей 41, а ее дочурке всего 3 года. Ее мужу уже 50 лет, и с ребенком он почти не водится

Недавно я увидел на детской площадке женщину, которая гуляла со своим ребенком.

Познакомившись с ней, я узнал, что ей 41, а ее дочурке всего 3 года. Ее возраст виден только в морщинках на лице. А в целом женщина выглядит лет на 30: стройная фигура, красивая осанка и современные и актуальные интересы, которые больше созданы для молодежи. С первого взгляда женщина казалась счастливой.

Но позже, когда мы общались более тесно, она мне сообщила о том, что жалеет о своей поздней беременности. Роды прошли очень тяжело, после них женщину очень долго зашивали и оперировали. Ее мужу уже 50 лет и с ребенком почти не водится. Помощи ни по дому в быте, ни в воспитании дочки от него не дождешься. Гулять с ней он тоже не выходит. Вот так и получилось, что вся бытовая работа и дочка рухнули на ее хрупкие плечи. Но что же я думаю по этому поводу.

Я против становится матерью в старородящем возрасте. Да, популяризация Европы и их принципа до 30-35 лет работать, а потом думать о детях сейчас все больше слышна отовсюду. Но зарабатывая деньги, которые считаем смыслом жизни, мы забываем о том, что наши силы не безграничны. Стакан воды в старости могут, конечно, принесли слуги, которым вы заплатите, но любовь и энергию смогут подарить только собственные дети.

Ребенок должен видеть молодых родителей, которые смогут и хорошо воспитать, и поиграть с ним. А возрастные родители чаще всего не занимаются ни тем, ни другим.