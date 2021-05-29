Мнение: Эти добрые программисты

Есть такой тип людей, я их называю «программисты». Хотя на самом деле это вовсе не обязательно труженики клавиатуры и специалисты по «плюсАм». Но чем-то эти прекрасные и прекраснодушные люди напоминают интеллигентов XIX века, с их светлой и наивной верой в Технический Прогресс.

Разница лишь в том, что тогдашние базаровы верили в то, что Технический Прогресс решит материальные проблемы человечества, обеспечит всем-всем-всем материальное благополучие и процветание («не будет голодных, не будет несчастных, у каждого будет личный холодильник!»); а нынешние больше верят в то, что Технический Прогресс обеспечит решение социальных проблем.

То есть бедняги уверены, что от всех бед, связанных с коррупцией, человеческой алчностью и глупостью можно избавиться, если написать какую-то ХОРОШУЮ ПРОГРАММУ и внедрить НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. Примеры этого технократического прекраснодушия мы сейчас и хлебаем полной ложкой.

Первое, что приходит в голову – конечно, ЕГЭ. Именно «программисты», внедрили ЕГЭ и яростно отстаивают… каков ведь был основной посыл? «Мы победим коррупцию при приеме в ВУЗы! Мы прикроем левый бизнес жучков-репетиторов! Мы сделаем оценки в школьном аттестате честными и прозрачными!» А все, дескать, потому, что оценки станет проверять Машина – честная и неподкупная. А не лживые и продажные, фу, какие мерзкие людишки-экзаменаторы…

Второй перл «программистского» подхода – это выборы. Опять-таки – надо, мол, всего лишь внедрить повсеместно автоматические электронные «урны для голосования», внедрить повсюду Систему ГАС «Выборы» – ну, а коль и этого недостаточно – поставить на всех избирательных участках видеокамеры и организовать трансляцию в Сеть. Выборы тут же станут самыми честными и прозрачными в мире!

Вообще, видеокамеры – забавный фетиш «программистов»: надо, мол, увешать все города видеокамерами, и дело в шляпе: любые преступления можно раскрыть, просто нажав на кнопку, а уж про ДТП и говорить нечего – там виновник будет определяться «на раз»!

Теперь вот и с фальшивыми диссертациями предлагают бороться через интернет. Надо, мол, все заседания ученых советов транслировать в режиме реального времени на Ютубе, а все диссертации в обязательном порядке выкладывать в Сеть – и, опять-таки, у нас запляшут лес и горы, то бишь «фальшаки» исчезнут как класс!

На деле же все это техническое великолепие предсказуемо обернулось пшиком. ЕГЭ по всей стране безбожно списывают, репетиторский бизнес «натаскаю к ЕГЭ» обрел миллиардные обороты, со списками на зачисление в ВУЗы «по результатам ЕГЭ» проворачивают махинации ошеломительного масштаба; система ГАС «Выборы» внедрена повсеместно, но при этом все почему-то уверены, что голоса считает никакая не Машина, а «волшебник Чуров»; да, видеокамеры понатыканы везде где только можно, но «почему-то», по какому-то удивительному совпадению, как ни авария с участием «видных персон», так все камеры оказываются или неисправными, или обесточенными, или еще какая хрень с ними приключается. «Ну что, помогли тебе твои ляхи?»

А потому что все технократические мечтания – бред на самом деле. Автоматизированные системы, сколько угодно «умные» и «всевидящие», бессильны против ИНТЕРЕСА. Противостоять одному мерзавцу в социальном механизме может только другой мерзавец, но с интересом ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. Так, изживать коррупцию среди тех же чиновников можно только в том случае, если в стране будет реальная политическая конкуренция. Тогда, будьте покойны, фальшивый диссер раскопают и без всякого интернета.

Если же конкуренции нет, а есть лишь одна многоликая “партия власти” – ничего и не будет. Машины ведь, к сожалению, не только беспристрастные, но и беспомощные. В них подкрутил один винтик, нажал одну правильную клавишу – и всё: была у гр-на Шамахалова «двойка» по русскому, а стала «пятерка». Было в итоговом протоколе за «Единую Россию» 300 голосов – а стало 3000. Ехал протодиакон Ювеналий на серебристом «Бумере» прямо в толпу на остановке – хоп, и нет никакого ни «Бумера», ни протодиакона, а есть только серебристая рябь на экране.

Тут, впрочем, типичный «программист» обычно гневно кричит: «Нет-нет! Чиновник тупой!! Он ни за что не поймет, какие винтики надо крутить и на какие клавиши нажимать, тут разбираться надо!» И на это есть стандартное усталое возражение: так чиновник сам ничего крутить и не будет, он тебя наймет, мил человек – чтоб ты открутил все как надо; ты прикрутил, ты и открутишь, ведь так? За хорошее-то вознаграждение?

И замолкают тут многие наши бессеребренники-программисты, борцы за народное счастье. Стоят, потупив очи долу и мучительно краснея.

И возникает ненароком мыслишка – а так ли уж они просты в своей «наивной вере во всесилие Технического Прогресса»? (2013)

Все ж, грех не признать: ровно (!) 8 лет назад я был очень умён…