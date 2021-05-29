Ученые обнаружили у обезьян новые языковые особенности

Учёные из Кембриджского университета обнаружили у обезьян новые языковые особенности. Некоторые виды способны менять тональность голоса при общении со своими соплеменниками.

В эксперименте изучались обезьяны-тамарин, проживающие в тропических лесах Амазонки. Оказалось, что эти животные способны изменять тональность издаваемых звуков при необходимости. Зачастую такой механизм используется для предупреждения своих соплеменников о надвигающейся опасности. Учёные не исключают, что обезьяны могут изменять свои звуки и для общения с близкородственными видами – в частности, пародировать голоса пегих тамаринов.

Исследователи изучали звуки обезьян в 15 районах Амазонки. По итогу эксперимента установлено, что многие животные способны по своему желанию менять тональность звуков даже при передаче одного и того же сообщения. Чаще всего это происходит при надвигающейся опасности, пишет интернет-издание «Слово и Дело».