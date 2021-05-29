 

Максим Галкин впечатлил подписчиков зажигательным танго с наследницей: “Утренняя кумпарсита”

29.05.2021, 20:10, Разное
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Популярный шоумен Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий его танец в компании с дочерью Лизой. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных эмоций от подписчиков.
Кадры опубликованного в микроблоге ролика демонстрируют одно из помещений загородного замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой, характеризующееся старинным интерьером, а особую “изюминку” импровизированного танцевального зала обеспечило наличие на заднем плане статуи средневекового рыцаря в доспехах. Юморист в паре со своей наследницей Лизой Галкиной решили показать зрителю знаменитую “Кумпарситу” – культовое танго авторства Херардо Матоса Родригеса. При этом оба танцора одеты в спортивную одежду: Галкин облачен в оранжевую майку и черные трусы, а его дочь – в белую футболку и темного цвета лосины.

В процессе танца пара совершает энергичные движения взад-вперед по залу, с характерными для танго эффектными выпадами. Радостный смех и жеманные движения руками Лизы не оставляют сомнений – ребенок просто в восторге от оригинальной задумки отца. “Наша утренняя кумпарсита”, – таким слоганом сопроводил видео хозяин аккаунта, добавив к нему “смеющийся” эмодзи.

Фолловеры не пожалели похвальных комплиментов в адрес артиста и, разумеется, его дочери. При этом часть поклонников особенно отметила красоту и отличную спортивную форму Галкиных, но большинство все же выразило сентиментальный восторг от созерцания завидной взаимной нежности отца и его ребенка. За несколько часов видеопубликацию просмотрели более 1,2 миллиона посетителей микроблога шоумена.



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