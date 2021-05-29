 

Софья Таюрская из Little Big впечатлила фанатов роскошным бюстом: “Чертов ветер”

29.05.2021, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Софья Таюрская разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram пару видеороликов, на которых позирует в весьма откровенном образе. Основной акцент знаменитость сделала на своем внушительном бюсте.
Опубликованные видео красавица сняла на пляже, во время своего отдыха. В кадрах она облачена в легкое черное платье пляжного фасона, с экстремальным вырезом на груди. Крой наряда эффектно открывает взору зрителя внушительный бюст исполнительницы, которая решила покрасоваться перед поклонниками, демонстрируя мимические метаморфозы. То мило улыбаясь в камеру, то придавая губам нарочито надменное выражение, Софья Таюрская перемещает смартфон в разных направлениях для достижения максимального обзора.
Изображение взято с: [email protected]
Примечательно, что, вероятно, какую-то из своих ужимок певице снять так и не удалось. “Ветер все портит”, – рассержено прошептала она в конце концов. После этого Таюрская характерно поджала губы и добавила: “Чертов ветер!”.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Диетологи назвали идеальное блюдо на завтрак для похудения

11.12 / Академик РАН Караулов подсказал, как перенести COVID-19 в лёгкой форме

26.07 / Медики рассказали об опасности потребления кофе по утрам

26.02 / «Мы уже отдали 200 тысяч жизней в борьбе с Асадом. Вам мало?»

13.01 / Мнение: Британский герой в Китае, конец мусорной сверхдержавы и заброшенный Казахстан

05.08 / Врач с «волчьим билетом»

13.01 / «Территория Казахстана уникально удобна для США, чтобы воздействовать на двух главных геополитических противников, Китай и Россию»

08.11 / Мнение: Как меня в КПРФ принимали…

29.06 / Ученые рассказали о вызывающих икоту у человека физиологических причинах

21.09 / Рожайте от слесарей! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика