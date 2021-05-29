Софья Таюрская из Little Big впечатлила фанатов роскошным бюстом: “Чертов ветер”

Популярная певица Софья Таюрская разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram пару видеороликов, на которых позирует в весьма откровенном образе. Основной акцент знаменитость сделала на своем внушительном бюсте.

Опубликованные видео красавица сняла на пляже, во время своего отдыха. В кадрах она облачена в легкое черное платье пляжного фасона, с экстремальным вырезом на груди. Крой наряда эффектно открывает взору зрителя внушительный бюст исполнительницы, которая решила покрасоваться перед поклонниками, демонстрируя мимические метаморфозы. То мило улыбаясь в камеру, то придавая губам нарочито надменное выражение, Софья Таюрская перемещает смартфон в разных направлениях для достижения максимального обзора.

Изображение взято с: [email protected]

Примечательно, что, вероятно, какую-то из своих ужимок певице снять так и не удалось. “Ветер все портит”, – рассержено прошептала она в конце концов. После этого Таюрская характерно поджала губы и добавила: “Чертов ветер!”.

Источник: www.instagram.com