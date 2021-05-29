Белорусский оппозиционер Латушко считает, что РФ показала “определенное соучастие” в истории с бортом Ryanair

“Единственный союзник, который остался у Лукашенко, – это как раз таки Российская Федерация, и по риторике, которая звучит и звучала после инцидента, мы видели, что только Россия пыталась каким-то образом поддерживать действия Лукашенко”, – сказал он.

По словам белорусского оппозиционера, европейские СМИ часто задают вопрос, участвовала ли в подготовке, реализации этого инцидента Российская Федерация.

“Ну, конечно, у нас нет никаких сведений на этот счет, но, с другой стороны, то, что Россия пытается оправдать действия Лукашенко, когда всем очевидно ясно, что использование вооруженных сил для посадки гражданского самолета является прямым актом террора, государственного террора, международного терроризма, – это как раз таки и есть определенное соучастие в этих действиях”, – объяснил Латушко.

Он подчеркнул, что “это невозможно допустить в нормальном обществе, в нормальном государстве”.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

28 мая в Сочи состоялась встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко говорил, что привез на встречу с главой Кремля документы по ситуации с самолетом компании Ryanair.

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