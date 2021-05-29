Байден представил проект бюджета США. В нем заложены самые высокие расходы со времен Второй мировой войны

Газета The New York Times отметила, что Байден представил бюджет 28 мая. В документе заложены государственные расходы в размере $6 трлн. Если его примут в таком объеме, он выведет США на самый высокий уровень расходов со времен Второй мировой войны, подчеркнуло издание.

Дефицит бюджета превысит $1,3 трлн в течение следующего десятилетия. К 2031-му году общие расходы вырастут до $8,2 трлн, подсчитали журналисты. Байден стремится обеспечить американцам обрести комфортную жизнь среднего класса и поднять промышленность страны, написала газета.

USA Today сообщил, что в 1946 году американский долг достиг своего пика и составил 106% от ВВП. По плану Байдена, к 2031 году прогнозируется рост долга до 117%.

Президент США в своем бюджете потребовал увеличить затраты на Пентагон. Кроме этого, он включил в бюджет финансирование развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Контекст:

В апреле этого года Байден запросил у Конгресса США $715 млрд на военные нужды. В проекте бюджета на 2022 финансовый год говорилось, что такой “запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе Китая и сдерживанию дестабилизирующего поведения России”.

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