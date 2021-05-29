Воздушное пространство для “Белавиа” закрывают с фашистской извращенностью – гендиректор авиакомпании

“Белавиа” получает “благодарности” от правительств Великобритании, Франции, Литвы. США и других. […] Совет [Международной организации гражданской авиации] ICAO собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против “Белавиа”, которая никаким боком неисключительных отношения к данному инциденту (орфография оригинала сохранена. – “ГОРДОН”). Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры”, – написал он.

Гендиректор “Белавиа” отметил, что ранее авиакомпания принимала участие в спасении “тысяч граждан, дипломатов, военных” упомянутых стран, а теперь “издеваются над людьми вне зависимости от паспорта”.

“И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не “Белавиа”. Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную “Белавиа” да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз не удивительно и в первый раз”, – подчеркнул Чергинец.

Обращаясь к “господам в смокингах и бабочках, работникам киностудий”, он заявил, что авиакомпания не сократит свой персонал на 50%.

“Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать”, – заявил Чергинец.

https://www.facebook.com/Igor.Tcherginets/posts/4232703230124664

Контекст:

О возможном сокращении штата “Белавиа” на 50% ранее писали блогеры.

Страны ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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